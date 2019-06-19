Место голосования перед выборами в Раду изменили уже более 10,6 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля, изменили уже более 10,6 тысячи человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.
По состоянию на 19 июня временно изменили место голосования уже 10 665 человек. Таким образом, всего за сутки место голосования изменили около тысячи человек.
Чаще всего избиратели меняют место голосования с Донецкой области - 3391 человек, на втором месте находится Луганская область - 1849 человек. С оккупированного Крыма место голосования изменили 209 человек.
Наибольшее количество избирателей выбрали для голосования город Киев (2213 человек) и Киевскую область (1076 человек). Местом голосования часто выбирают Харьковскую (952 человека), Одесскую (653 человека), Днепропетровскую (553 человека) и Львовскую (382 человека) области.
Кроме того, 918 человек сменили место голосования в пределах Донецкой области и 490 человек - в пределах Луганской.
Напомним, процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая, он продлится до 15 июля.
Как сообщал УНН, в ЦИК не исключили проблем с явкой на внеочередные выборы в Раду.