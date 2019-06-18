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У ЦВК не виключили проблем з явкою на позачергові вибори в Раду

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. З явкою на дострокові парламентські вибори можуть бути проблеми через літній сезон. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтерв'ю ВВС Україна, передає УНН.

У ЦВК не виключили проблем з явкою на позачергові вибори в Раду

Так, на запитання, яку явку ЦВК очікує на дострокових виборах і чи впаде вона через літній сезон, Сліпачук відповіла:

"Ми думаємо, це може бути проблемою. Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі".

За її словами, українські дипломатичні та консульські установи мають обмежені можливості в організації виборів. Йдеться про наявність службових приміщень, грошей, персоналу.

"Середина літа не є часом для легкого проведення виборів. Я вважаю, що будуть проблеми, пов'язані з планами людей на літо", - додала Сліпачук.

Нагадаємо, ЦВК в одномандатних виборчих округах зареєструвала 461 кандидата у народні депутати України.

Позачергові вибори в парламент призначені на 21 липня.

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