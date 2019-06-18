В ЦИК не исключили проблем с явкой на внеочередные выборы в Раду

Так, на вопрос, какую явку ЦИК ожидает досрочных выборах и упадет она из-за летнего сезона, Слипачук ответила:

"Мы думаем, это может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности".

По ее словам, украинские дипломатические и консульские учреждения имеют ограниченные возможности в организации выборов. Речь идет о наличии служебных помещений, денег, персонала.

"Середина лета не является временем для легкого проведения выборов. Я считаю, что будут проблемы, связанные с планами людей на лето", - добавила Слипачук.

Напомним, ЦИК в одномандатных избирательных округах зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты Украины.

Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.