ЦВК зареєструвала вже 461 кандидата у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Центральна виборча комісія станом на 17 червня в одномандатних виборчих округах зареєструвала 461 кандидата у народні депутати України на позачергових парламентських виборах 21 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Всього станом на 17 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 461 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 414, висунутих політичними партіями – 47",- повідомили у ЦВК.
Уточнюється, що 17 червня на черговому засіданні Комісія зареєструвала 100 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 97, висунутих політичними партіями – 3.
Також Комісія зареєструвала 164 кандидати у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Окрім того, відмовлено в реєстрації 3 кандидатів у народні депутати України.
Зареєстровано і довірених осіб деяких кандидатів у народні депутати України, які зареєстровані в одномандатних виборчих округах.
Раніше УНН повідомляв, що ЦВК станом на 15 червня в одномандатних виборчих округах зареєструвала 362 кандидатів.
Нагадаємо, наприкінці травня народний депутат України Олександр Онищенко, який вже кілька років проживає за кордоном, заявив про намір повернутися в Україну через два тижні. При цьому, він уточнив, що має намір брати участь у виборчій кампанії до парламенту.
Однак ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації кандидатом у нардепи.