ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації кандидатом у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидата у народні депутати України Олександра Онищенка. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
"Комісія відмовила в реєстрації кандидата у народні депутати України Онищенка О.Р., висунутого Соціалістичною партією України в ОВО № 93, оскільки, зокрема, ним не дотримано вимоги Конституції України та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх пʼяти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України", - вказали у ЦВК.
Нагадаємо, секретар ЦВК Наталія Бернацька раніше повідомила, що народний депутат - утікач Олександр Онищенко подав документи до ЦВК для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.
Наприкінці травня народний депутат України Олександр Онищенко, який вже кілька років проживає за кордоном, заявив про намір повернутися в Україну через два тижні.