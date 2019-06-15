Онищенко подав документи у ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Народний депутат - утікач Олександр Онищенко подав документи до Центрвиборчкому для участі у позачергових виборах до Верховної Ради. Про це повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька в ефірі одного з телеканалів напередодні, передає УНН.
"Онищенко наразі подав документи до центральної виборчої комісії", - сказала вона.
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У пакеті документів, які Онищенко направив в ЦВК, він стверджує, що був делегований від України брати участь в кінних змаганнях, продовжила Бернацька.
"Будемо аналізувати весь пакет, є доповідач – один з членів Центральної виборчої комісії, який більш детально занурюється в це питання. Найближчим часом будемо розглядати це питання", - додала вона.
Нагадаємо, у ЦВК розповіли, коли партії і кандидати в депутати можуть почати агітацію.