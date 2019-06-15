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Онищенко подал документы в ЦИК

Киев • УНН

 • 10155 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Беглый народный депутат Александр Онищенко подал документы в Центризбирком для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Онищенко подал документы в ЦИК

"Онищенко подал документы в Центральную избирательную комиссию", - сказала она.

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В пакете документов, которые Онищенко направил в ЦИК, он утверждает, что был делегирован от Украины принимать участие в конных состязаниях, продолжила Бернацкая.

"Будем анализировать весь пакет, есть докладчик - один из членов Центральной избирательной комиссии, который более подробно погрузился в этот вопрос. В ближайшее время будем рассматривать этот вопрос", - добавила она.

Напомним, в ЦИК рассказали, когда партии и кандидаты в депутаты могут начать агитацию.

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