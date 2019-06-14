ЦИК зарегистрировала еще 76 кандидатов в нардепы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах 21 июля. Соответствующее решение приняла ЦИК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Комиссии.
Как сообщили в пресс-службе, сегодня Комиссия зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 72, выдвинутых политической партией - 4.
Кроме того, зарегистрировано доверенных лиц некоторых кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах.
Также, комиссия отказала в регистрации 6 кандидатов в народные депутаты Украины и кандидата в народные депутаты Украины выдвинутого политической партией "Демократична сокира".
Всего по состоянию на 14 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 264 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 242, выдвинутых политическими партиями - 22.
Напомним, в ЦИК рассказали, когда партии и кандидаты в депутаты могут начать агитацию.