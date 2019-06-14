ЦВК зареєструвала ще 76 кандидатів у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах 21 липня. Відповідне рішення ухвалила ЦВК, передає УНН з посиланням на прес-службу Комісії.
Як повідомили у прес-службі, сьогодні Комісія зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування — 72, висунутих політичною партією — 4.
Окрім того, зареєстровано довірених осіб деяких кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.
Також, комісія відмовила в реєстрації 6 кандидатів у народні депутати України та кандидата у народні депутати України висунутого політичною партією “Демократична сокира”.
Всього станом на 14 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 264 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування — 242, висунутих політичними партіями — 22.
Нагадаємо, у ЦВК розповіли, коли партії та кандидати в депутати можуть розпочати агітацію.