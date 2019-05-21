Онищенко планує повернутися в Україну через два тижні

КИЇВ. 21 травня. УНН. Народний депутат України Олександр Онищенко, який вже кілька років проживає за кордоном, має намір повернутися в Україну через два тижні. Про це заявив нардеп-утікач Олександр Онищенко в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.