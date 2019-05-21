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Онищенко планує повернутися в Україну через два тижні

Онищенко планує повернутися в Україну через два тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Народний депутат України Олександр Онищенко, який вже кілька років проживає за кордоном, має намір повернутися в Україну через два тижні. Про це заявив нардеп-утікач Олександр Онищенко в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

"Я в Київ не повернувся ще, я просто написав в судові органи, що готовий брати участь в своєму судовому процесі. Завтра у мене буде перше судове засідання, думаю, що на друге вже приїду. Думаю, 10 днів - два тижні", - зазначив Онищенко.

При цьому він уточнив, що має намір брати участь у виборчій кампанії до парламенту, проте ще не вирішив, з якою політичною силою піде на вибори. За його словами, це питання, в тому числі залежить, чи залишиться мажоритарна складова в законі про вибори.

Також політик заявив, що має намір домагатися через суди переслідування Петра Порошенка, який пішов з поста Глави держави, щодо його корупційних схем.

Нагадаємо, перше судове засідання у кримінальному провадженні щодо народного депутата України Олександра Онищенка, який, за даними Національного антикорупційного бюро, є організатором "газової схеми", відбудеться 10 червня 2019 року.

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