"Газовое дело" Онищенко суд рассмотрит в июне

"В феврале 2019 года в суд направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко - организатора "газовой схемы" и финансового директора подконтрольных народному депутату предприятий. Поскольку обвиняемые находятся за пределами Украины, их будут судить заочно. Однако судить будут только за три месяца - первое заседание назначено на 10 июня 2019 года", - сообщили в бюро.

При этом указано, что дело по факту нанесения ущерба ПАО "ГПЗКУ" уже более 2 лет "пылится" в суде: за 25 месяцев не исследовано ни одного доказательства и не допрошены свидетели, поскольку в деле не произошло даже подготовительного заседания.

В 52 случаях среди 189 дел, в которых детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительные акты или ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в судебные инстанции, судьи не назначили даже подготовительное заседание, указали в бюро.

Во многих случаях, отметили в НАБУ, судьи назначают заседание на середину июня. "Возможно, это связано с ожиданием начала работы Антикоррупционного суда, куда эти дела будут направлены по подсудности. Национальное бюро также надеется на скорое начало работы Высшего антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в расследованиях детективов", - отметили в ведомстве.

Среди 37 решений по делам от НАБУ и САП, судьи вынесли только два приговора в отношении трех лиц, предусматривающие реальное наказание в виде лишения свободы. Другие решения - это утверждение соглашений о признании виновности или назначения наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы, добавили в бюро.