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"Газову справу" Онищенка суд розгляне у червні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Перше судове засідання у кримінальному провадженні стосовно народного депутата України Олександра Онищенка, який, за даними Національного антикорупційного бюро, є організатором "газової схеми", відбудеться 10 червня 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ. 

"Газову справу" Онищенка суд розгляне у червні

"У лютому 2019 року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України Олександра Онищенка - організатора "газової схеми" та фінансової директорки підконтрольних народному депутату підприємств. Оскільки обвинувачені перебувають поза межами України, їх судитимуть заочно. Однак судитимуть лише за три місяці - перше засідання призначене на 10 червня 2019 року", - повідомили у бюро.

При цьому вказано, що справа за фактом завдання збитків ПАТ "ДПЗКУ" вже понад 2 роки "припадає пилом" у суді: за 25 місяців не досліджено жодного доказу чи допитано свідків, оскільки у справі не відбулося навіть підготовчого засідання.

У 52 випадках з-поміж 189 справ, в яких детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальні акти або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності до судових інстанцій, судді не призначили навіть підготовче засідання, вказали у бюро.

У багатьох випадках, зауважили у НАБУ, судді призначають засідання на середину червня. "Можливо, це пов’язано з очікуванням початку роботи Антикорупційного суду, куди ці справи будуть скеровані за підсудністю. Національне бюро також сподівається на швидкий початок роботи Вищого антикорупційного суду, який зможе поставити крапку у розслідуваннях детективів", - зазначили у відомстві.

З-поміж 37 рішень у справах від НАБУ і САП, судді винесли лише два вироки стосовно трьох осіб, які передбачають реальне покарання у вигляді позбавлення волі. Інші рішення - це затвердження угод про визнання винуватості або призначення покарання, відповідно до якого особи не перебувають у місцях позбавлення волі, додали у бюро.

Українські Національні Новини

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