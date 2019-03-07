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До суду скерували справу Онищенка

До суду скерували справу Онищенка

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У лютому до суду було скеровано резонансну справу організатора “газової схеми” Олександра Онищенка, якого судитимуть заочно. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.  

Як повідомляють в бюро, у лютому до суду скеровано низку резонансних справ, серед яких:

— стосовно народного депутата України Олександра Онищенка — організатора “газової схеми” й фінансової директорки підконтрольних йому підприємств. Оскільки обвинувачені перебувають поза межами України, їх судитимуть заочно;

— стосовно двох осіб, задіяних у заволодінні 6,4 млн євро ДП “НАЕК “Енергоатом”;

— стосовно міністра інфраструктури України, якому інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Після рішення КС міністр буде обвинувачуватися лише у декларуванні недостовірної інформації. Максимальне покарання відповідно до цієї статті — штраф або позбавлення волі лише на два роки (санкція статті 368-2 передбачала максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на десять років);

— cтосовно екс-посадовця СБУ, який вимагав 50 тис. дол. США неправомірної вигоди від приватного підприємця;

— стосовно екс-начальниці управління капітального будівництва однієї з ОДА в Західному регіоні, причетної до розкрадання 2 млн грн, виділених на облаштування бліндажів в зоні ООС;

— стосовно начальника Служби у справах дітей та сім’ї Київської ОДА, обвинуваченого у розкраданні коштів, виділених для внутрішньо переміщених осіб;

— стосовно колишнього арбітражного керуючого ПАТ “Одеська ТЕЦ”, обвинуваченого у розтраті розтрати 28 млн грн.

— за фактом розтрати державних коштів, виділених для реконструкції самоплинного та напірного колекторів водовідведення у м. Золотоноша (Черкаська обл.).

Крім того, впродовж лютого детективи завершили розслідування низки кримінальних проваджень. Серед них:

— за підозрою представника міжнародного зернотрейдера, причетного до завдання 60 млн дол. США збитків ДПЗКУ;

— за підозрою екс-директора ДП “Укркосмос” та колишнього позаштатного радника гендиректора Національного космічного агентства України у завданні понад 8 млн дол. США збитків ДП “Укркосмос”;

— за підозрою судді Апеляційного суду Черкаської області, викритому на отриманні 30 тис. грн неправомірної вигоди.

Також, детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру:

— трьом особам (включно з колишнім гендиректором ДП “Українська студія телевізійних фільмів “Укртелефільм”) у завданні 68,72 млн грн збитків держпідприємству;

— депутату Київської міської ради, екс-секретарю земельної комісії у заволодінні шістьма земельними ділянками та незаконному збагаченні на 19,5 млн грн. Але через рішення Конституційного Суду про визнання статті 368-2 (Незаконне збагачення) такою, що не відповідає Конституції України, провадження в цій частині буде закрите. Поновити розслідування за вже викритими фактами незаконного збагачення (в разі повернення відповідної статті до ККУ) буде неможливим, адже закон не має зворотної сили. Тому набуте майно за замовчуванням вважатиметься законним, безвідносно до джерел його походження.

Кількість розслідуваних кримінальних проваджень, в яких складено та скеровано до суду обвинувальний акт або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, зросла до 189.

Як зазначають в НАБУ, підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали для ознайомлення.

Нагадаємо, 26 липня 2018 року НАБУ завершило досудове розслідування стосовно Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу у межах договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування" (так звана "газова справа").

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