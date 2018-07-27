НАБУ завершило досудове розслідування у справі Онищенка

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Слідство стосовно народного депутата-організатора “газової схеми” Олександра Онищенка завершено. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.

“26 липня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування стосовно народного депутата України Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ „Укргазвидобування“ (так звана „газова справа“)”, — йдеться у повідомленні.

Оскільки підозрюваний перебуває за межами України, про завершення розслідування, відповідно до положень глави 24-1 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлено його адвокатів. Через ті самі причини й у такий самий спосіб про процесуальну дію повідомлено й іншого співучасника корупційної схеми — фінансового директора товариств, підконтрольних злочинній організації.

Наразі підозрюваним та їхнім захисникам надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення. Після чого буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду.

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За версією слідства, народний депутат України Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ “Укргазвидобування” (100% акцій належать державній НАК “Нафтогаз України”) спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

У рамках досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду. Сім підозрюваних, у тому числі й організатор корупційної схеми, позбавлений правового імунітету народний депутат, перебувають у розшуку.

Нагадаємо, 23 липня Онищенка викликали на допит до НАБУ.

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