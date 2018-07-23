Онищенка викликали на допит до НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Народного депутата Олександра Онищенка викликали на допит як підозрюваного до Національного антикорупційного бюро України. Повістка опублікована на сайті НАБУ, передає УНН.
"Повістка про виклик підозрюваного Онищенка Олександра Романовича... Вам необхідно прибути о 12:00 26.07.2018 до детектива Національного бюро... для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42015110000000121", - йдеться у повідомленні, до якого прикріплена фотокопія відповідної повістки.
Нагадаємо, 19 грудня 2017 року Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо народного депутата України Олександра Онищенка, його матері Іннеси Кадирової та інших фігурантів так званої "газової справи".
Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.
4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і можливу екстрадицію Онищенка.