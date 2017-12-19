Суд дозволив заочне слідство щодо Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо народного депутата України Олександра Онищенка, його матері Іннеси Кадирової та інших фігуратнів так званої “газової справи”. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Яна Квітченко.
“Надано дозвіл на здійснення у кримінальному провадженні спеціального досудового розслідування стосовно Онищенка Олександра, Кадирової Іннеси, Павленко Олени, Свідченка Сергія, Кабаєва Сергія, Гумініченка Романа”, — сказала прес-секретар.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іспанія розпочала процедуру екстрадиції Онищенка
Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ не отримувало інформації від Іспанії щодо відмови у видачі Онищенка
4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і можливу екстрадицію Онищенка.