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НАБУ не отримувало інформації від Іспанії щодо відмови у видачі Онищенка

НАБУ не отримувало інформації від Іспанії щодо відмови у видачі Онищенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України на сьогодні не отримувало офіційних документів від Іспанії про нібито відмову в екстрадиції народного депутата Олександра Онищенка. Про це повідомили УНН у прес-службі НАБУ.

“Станом на сьогодні НАБУ не має офіційних документів від компетентних органів Іспанії (щодо інформації про відмову в екстрадиції народного депутата Онищенка — ред.)”, — сказали у прес-службі бюро.

Нагадаємо, сьогодні деякі ЗМІ, посилаючись на слова народного депутата України Олександра Онищенка, повідомили, що суд Іспанії відмовив Україні у його екстрадиції.

Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.

4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка.

Українські Національні Новини

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