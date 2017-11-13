НАБУ не отримувало інформації від Іспанії щодо відмови у видачі Онищенка

“Станом на сьогодні НАБУ не має офіційних документів від компетентних органів Іспанії (щодо інформації про відмову в екстрадиції народного депутата Онищенка — ред.)”, — сказали у прес-службі бюро.

Нагадаємо, сьогодні деякі ЗМІ, посилаючись на слова народного депутата України Олександра Онищенка, повідомили, що суд Іспанії відмовив Україні у його екстрадиції.

Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.

4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка.