Суд разрешил заочное следствие относительно Онищенко

"Предоставлено разрешение на осуществление в уголовном производстве специального досудебного расследования относительно Онищенко Александра, Кадыровой Иннес, Павленко Елены, Свидченка Сергея, Кабаева Сергея, Гуминиченка Романа", - сказала пресс-секретарь.

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Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года Онищенко был объявлен в национальный розыск.

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4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и возможной экстрадиции Онищенко.