Онищенко вызвали на допрос в НАБУ

"Повестка о вызове подозреваемого Онищенко Александра Романовича... Вам необходимо прибыть в 12:00 26.07.2018 к детективу Национального бюро ... для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 42015110000000121", - говорится в сообщении, к которому прикреплена фотокопия соответствующей повестки.

Напомним, 19 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко, его матери Иннес Кадыровой и других фигурантов так называемого "газового дела".

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года Онищенко был объявлен в национальный розыск.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и возможной экстрадиции Онищенко.