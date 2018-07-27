НАБУ завершило досудебное следствие по делу Онищенко

“26 июля 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО „Укргаздобыча“ (так называемое „газовое дело“)”, - говорится в сообщении.

Поскольку подозреваемый находится за пределами Украины, о завершении расследования в соответствии с положениями главы 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщили его адвокатам. По тем же причинам и таким же образом о процессуальном действим сообщено и другому соучастнику коррупционной схемы — финансовому директору обществ, подконтрольных преступной организации.

Сейчас подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После чего будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

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По версии следствия, народный депутат Украины Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО “Укргаздобыча” (100% акций принадлежат государственной НАК “Нафтогаз Украины”) нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в “газовой схеме” 29 человек. Среди них — двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные — работники ОАО “Укргаздобыча”, юрист, финансисты, руководители компаний и др.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, лишенный правового иммунитета народный депутат, находятся в розыске.

Напомним, 23 июля Онищенко вызвали на допрос в НАБУ.