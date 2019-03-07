В суд направили дело Онищенко

Как сообщают в бюро, в феврале в суд направлено ряд резонансных дел, среди которых:

- в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко - организатора "газовой схемы" и финансовой директора подконтрольных ему предприятий. Поскольку обвиняемые находятся за пределами Украины, их будут судить заочно;

- в отношении двух лиц, задействованных в завладении 6,4 млн евро ГП "НАЭК" Энергоатом";

- в отношении министра инфраструктуры Украины, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации. После решения КС министр будет обвинувачуватися только в декларировании недостоверной информации. Максимальное наказание согласно этой статье - штраф или лишение свободы только на два года (санкция статьи 368-2 предусматривала максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет);

- По поводу экс-чиновника СБУ, который требовал 50 тыс. долл. США неправомерной выгоды от частного предпринимателя;

- в отношении экс-начальницы управления капитального строительства одной из ОГА в Западном регионе, причастного к хищению 2 млн грн, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС;

- в отношении начальника Службы по делам детей и семьи Киевской ОГА, обвиняемого в хищении средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц;

- в отношении бывшего арбитражного управляющего ПАО "Одесская ТЭЦ", обвиняемого в растрате растраты 28 млн грн.

- по факту растраты государственных средств, выделенных для реконструкции самотеком и напорного коллекторов водоотведения в г. Золотоноша (Черкасская обл.).

Кроме того, в течение февраля детективы завершили расследование ряда уголовных производств. Среди них:

- по подозрению представителя международного зернотрейдера, причастного к заданию 60 млн долл. США убытков ГПЗКУ;

- по подозрению экс-директора ГП "Укркосмос" и бывшего внештатного советника гендиректора Национального космического агентства Украины в задании более 8 млн долл. США убытков ГП "Укркосмос";

- по подозрению судьи Апелляционного суда Черкасской области, уличенному на получении 30 тыс. грн неправомерной выгоды.

Также, детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении:

- трем лицам (включая бывшего гендиректором ГП "Украинская студия телевизионных фильмов" Укртелефильм ") в задании 68,72 млн грн убытков госпредприятию;

- депутату Киевского городского совета, экс-секретарю земельной комиссии в завладении шестью земельными участками и незаконном обогащении на 19,5 млн грн. Но из-за решения Конституционного Суда о признании статьи 368-2 (незаконное обогащение) такой, что не соответствует Конституции Украины, производство по этой части будет закрыто. Возобновить расследование по уже установленным фактам незаконного обогащения (в случае возврата соответствующей статьи в УК) будет невозможным, ведь закон не имеет обратной силы. Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения.

Количество расследованных уголовных производств, в которых составлен и направлен в суд обвинительный акт или ходатайство об освобождении от уголовной ответственности, выросло до 189.

Как отмечают в НАБУ, подозреваемым и их защитникам открыто материалы для ознакомления.

Напомним, 26 июля 2018 года НАБУ завершило досудебное расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" (так называемое "газовое дело").