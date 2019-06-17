ЦИК зарегистрировала уже 461 кандидата в нардепы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Всего по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 461 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 414, выдвинутых политическими партиями - 47", - сообщили в ЦИК.
Уточняется, что 17 июня на очередном заседании Комиссия зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 97, выдвинутых политическими партиями - 3.
Также Комиссия зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция", в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Кроме того, отказано в регистрации 3 кандидатов в народные депутаты Украины.
Зарегистрировано и доверенных лиц некоторых кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах.
Ранее УНН сообщал, что ЦИК по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировала 362 кандидатов.
Напомним, в конце мая народный депутат Украины Александр Онищенко, который уже несколько лет проживает за границей, заявил о намерении вернуться в Украину через две недели. При этом, он уточнил, что намерен участвовать в избирательной кампании в парламент.
Однако ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы.