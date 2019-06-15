ЦВК зареєструвала вже 362 кандидатів у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Центральна виборча комісія станом на 15 червня в одномандатних виборчих округах зареєструвала 362 кандидатів у народні депутати України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Всього станом на 15 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 362 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 318, висунутих політичними партіями – 44", - повідомили у ЦВК.
Так, 15 червня на черговому засіданні Комісія зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати, які балотуються в ОВО у порядку самовисування.
Окрім того, сьогодні Комісія зареєструвала 22 кандидатів у народні депутати, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Також відмовлено в реєстрації чотирьох кандидатів у народні депутати України: Овчаренко М.Ю. – в ОВО № 95, Ютіна С.В. – в ОВО № 184, Шоломитського В.В. – в ОВО № 222, а також Поровського М.І., висунутого Республіканською Християнською партією в ОВО № 154, у зв’язку з відсутністю документів, зазначених відповідно у частинах другій та першій статті 55 виборчого закону.
Зареєстровано і довірених осіб деяких кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.
Нагадаємо, ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації кандидатом у нардепи.