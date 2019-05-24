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Вибори до ВР: змінити місце голосування можна до 15 липня

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Сьогодні стартує процес тимчасової зміни місця голосування, яке можна буде змінити до 15 липня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає УНН.

“Сьогодні розпочався виборчий процес з позачергових виборів народних депутатів України. Так само і стартує процес тимчасової зміни місця голосування. Тому кожен охочий скористатися своїм правом проголосувати 21 липня повинен подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування. Зробити це можна до 15 липня, включно”, — написала Сліпачук.

Вона додала, для виборців, чия виборча адреса знаходиться на тимчасово окупованій території достатньо лише паспорту з відповідною реєстрацією. Для всіх інших доведеться додати підтверджуючі документи, що ви дійсно будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати.

Крім того, вона зазначила, що під час голосування за змішаною системою будуть видавати два бюлетеня для голосування загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, тимчасову зміну виборчої адреси можна здійснити починаючи вже з сьогоднішнього дня.

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