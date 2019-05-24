Вибори до ВР: змінити місце голосування можна вже сьогодні

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Тимчасову зміну виборчої адреси можна здійснити починаючи вже з сьогоднішнього дня. Про це повідомили в прес-службі Громадянської мережі "ОПОРА" в коментарі кореспонденту УНН.

Звертатися до органу ведення Державного реєстру виборців можна з дня старту виборчого процесу.

“Правда, не факт, що в ДРВ (Державний реєстр виборців — ред.) будуть до цього готові, але звертатись уже можна”, — зазначили в прес-службі.

Для тимчасової зміни місця голосування виборцю необхідно подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою він бажає проголосувати, до органу ведення Державного реєстру виборців. Адреси відділень адміністрування реєстру вказані на сайті Держреєстру.

Нагадаємо, Указом Президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартує 24 травня.

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