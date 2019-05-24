Выборы в ВР: изменить место голосования можно уже сегодня

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 35705 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 56778 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 73631 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 87408 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122135 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111408 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137628 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144610 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130192 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Выборы в ВР: изменить место голосования можно уже сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Временном изменении избирательного адреса можно осуществить начиная уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе Гражданской сети "ОПОРА" в комментарии корреспонденту УНН.

Обращаться к орган ведения Государственного реестра избирателей можно со дня старта избирательного процесса.

"Правда, не факт, что в ГРВ (Государственный реестр избирателей - ред.) будут к этому готовы, но обращаться уже можно", - отметили в пресс-службе.

Для временного изменения места голосования избирателю необходимо подать заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому он желает проголосовать, в орган ведения Государственного реестра избирателей. Адреса отделений администрирования реестра указаны на сайте Госреестра.

Напомним, Указом Президента Украины досрочные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля. Избирательная кампания стартует 24 мая.

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