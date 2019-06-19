Місце голосування перед виборами у Раду змінили вже понад 10,6 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду України, які відбудуться 21 липня, змінили вже понад 10,6 тисячі осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
Станом на 19 червня тимчасово змінили місце голосування вже 10 665 осіб. Таким чином, лише за добу місце голосування змінили близько тисячі осіб.
Найчастіше виборці змінюють місце голосування з Донецької області – 3391 особа, на другому місці перебуває Луганська область – 1849 осіб. З окупованого Криму місце голосування змінили 209 осіб.
Найбільша кількість виборців обрала для голосування місто Київ (2213 осіб) та Київську область (1076 осіб). Місцем голосування часто обирають Харківську (952 особи), Одеську (653 особи), Дніпропетровську (553 особи) та Львівську (382 особи) області.
Окрім того, 918 осіб змінили місце голосування у межах Донецької області та 490 осіб – у межах Луганської.
Нагадаємо, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня, він триватиме до 15 липня.
Як повідомляв УНН, у ЦВК не виключили проблем з явкою на позачергові вибори в Раду.