Горвласть Харькова не смогла обьяснить платную рекламу Терехова на страницах FB

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108644 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 118604 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105394 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104617 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 133033 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120610 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159328 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143095 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179515 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172931 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 51171 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 64305 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 36176 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 77637 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 47832 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 118602 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 133031 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 301545 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 268430 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 253295 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 108637 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 119583 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 159325 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 117462 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117081 просмотра
Актуальное
Горвласть Харькова не смогла обьяснить платную рекламу Терехова на страницах FB

Горвласть Харькова не смогла обьяснить платную рекламу Терехова на страницах FB

Киев  •  УНН

 • 13256 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Игорь Терехов неоднократно заявлял о том, что харьковская городская власть максимально открыта и прозрачна, но за чей счет оплачивается его политическая реклама в Facebook - прокомментировать в ответ на информационный запрос УНН не смогли.

Детали

Страница в Facebook под названием “Адміністрація Київського району Харківської міської ради” потратила 180 долларов на политическую рекламу временного мэра Терехова.

Под каждой публикацией имеется подпись, что реклама оплачена Рекламным агентством KHARKIVADS. УНН обратилось в Харьковский городской совет с просьбой прокомментировать данную информацию и пояснить, кто выступал спонсором.

Однако за три недели ответа не поступило.

Ранее

Специалисты Опоры также подсчитали суммы затрат других страниц FB, на которых публикуется реклама о Терехове или поддерживается его кандидатура — за 3 месяца она составила более 13 тыс. долларов.

“За три месяца эта сеть потратила более 13 тысяч долларов на более чем тысячу рекламных сообщений. Все эти страницы рекламируют очень похожие сообщения с критикой, направленной против Юлии Светличной и Михаила Добкина. В то же время об Игоре Терехове на страницах рассказывается без всякого намека на негатив”, — сообщили специалисты.

К слову

Критики считают, что Терехов использует бюджетные деньги для личного пиара накануне выборов мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы