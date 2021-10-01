Тимчасовий мер Харкова піариться на грошах бюджету - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов зловживає адміністративним ресурсом. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, передає УНН.
Так, у ході молодіжного форуму, профінансованого коштом бюджету, Терехов агітував учасників заходу увійти в його команду і “пройти вибори” з ним.
“Я приглашаю вас в свою команду — давайте, вперед, не сбавляя напора и энергии. Мы вместе пройдем выборы, вместе будем строить инновационный Харьков — город нашей мечты, город будущого”, — цитує Терехова “Харківський антикорупційний центр”.
Мова про форум “Молодь говорить”, що відбувся в суботу, 25 вересня, в приміщенні ККЗ “Україна”.
“Форум проводився за бюджетні кошти. Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради уклав договір на проведення цього форуму з ТОВ „АДТ Експо“ вартістю 306 тис. грн.
Міськрада фінансує за бюджетні кошти проведення молодіжного форуму, де виступає один з кандидатів в мери і агітує вступати в свою команду і пройти з ним вибори. А потім це висвітлюється на сайті, який фінансується за бюджетні кошти. Нічого такого, просто це Харків”, — резюмували фахівці.
До теми
Раніше в ХАЦ повідомили, що чиновники Харкова завищили ціни на ремонт притулку для тварин і замовили елітний керамограніт в гараж міської лікарні.
До того ж в Харкові повинна з’явитися найдорожча в Україні громадська вбиральня. На неї влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченко, члена виконкому Харківської міськради, яку очолює Ігор Терехов.
Довідка
Ігор Терехов тимчасово очолює владу міста. Вибори нового мера Харкова відбудуться 31 жовтня.