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Временный мэр Харькова пиарится на деньгах бюджета - эксперты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Временный мэр Харькова Игорь Терехов злоупотребляет административным ресурсом. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, передает УНН.

Так, в ходе молодежного форума профинансированного за счет бюджета, Терехов призывал участников мероприятия войти в его команду и “пройти выборы” с ним.

“Я приглашаю вас в свою команду — давайте, вперед, не сбавляя напора и энергии. Мы вместе пройдем выборы, вместе будем строить инновационный Харьков — город нашей мечты, город будущем”, — цитирует Терехова “Харьковский антикоррупционный центр”.

Речь о форуме “Молодежь говорит”, который состоялся в субботу, 25 сентября, в помещении ККЗ “Украина”.

“Форум проводился за бюджетные средства. Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета заключил договор на проведение этого форума с ООО „АДТ Экспо“ стоимостью 306 тыс. грн.

Горсовет финансирует за бюджетные средства проведения молодежного форума, где выступает один из кандидатов в мэры и агитирует вступать в свою команду и пройти с ним выборы. А потом это освещается на сайте, который финансируется за бюджетные средства. Ничего такого, просто это Харьков”, — резюмировали специалисты.

К теме

Ранее в ХАЦ сообщили, что чиновники Харькова завысили цены на ремонт приюта для животных и заказали элитный керамогранит в гараж городской больницы.

К тому же в Харькове должна появиться самая дорогая в Украине общественная уборная. На нее власть выделила более 30 млн грн, а тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которую возглавляет Игорь Терехов.

Справка

Игорь Терехов временно возглавляет власти города. Выборы нового мэра Харькова состоятся 31 октября.

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