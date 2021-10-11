Міська влада Харкова не змогла пояснити платну рекламу Терехова на сторінках FB
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Ігор Терехов неодноразово заявляв про те, що харківська міська влада максимально відкрита і прозора, але за чий рахунок оплачується його політична реклама в Facebook - прокоментувати у відповідь на інформаційний запит УНН не змогли.
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Сторінка в Facebook під назвою "Адміністрація Київського району Харківської міської ради" витратила 180 доларів на політичну рекламу тимчасового мера Терехова.
Під кожною публікацією є підпис, що реклама оплачена Рекламним агентством KHARKIVADS. УНН звернулося до Харківської міської ради з проханням прокоментувати дану інформацію і пояснити, хто виступав спонсором.
Однак за три тижні відповіді не надійшло.
Раніше
Фахівці Опори також підрахували суми витрат інших сторінок FB, на яких публікується реклама про Терехова або підтримується його кандидатура - за 3 місяці вона становила понад 13 тис. доларів.
"За три місяці ця мережа витратила понад 13 тисяч доларів на більш ніж тисячу рекламних повідомлень. Всі ці сторінки рекламують дуже схожі повідомлення з критикою, спрямованою проти Юлії Світличної та Михайла Добкіна. У той же час про Ігоря Терехова на сторінках розповідається без будь-якого натяку на негатив", - повідомили фахівці.
До речі
Критики вважають, що Терехов використовує бюджетні гроші для особистого піару напередодні виборів мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня.