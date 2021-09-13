В Опоре прокомментировали платную агитацию Терехова на FB-страницах Харьковского горсовета

“Продолжают тратить средства на рекламные сообщения страницы районных администраций города, например, Администрация Киевского района Харьковского городского совета за месяц потратила 180 долл. Рекламные сообщения касались анонсов встреч Игоря Терехова”, — отметили в Опоре.

Координатор наблюдения за выборами в Харьковской области Николай Зинченко в комментарии УНН отметил, что в этом есть признаки использования административного ресурса.

Цитата:

“Не факт, что эти деньги бюджетные, но само использование групп с названиями администраций — в этом есть признаки использования административного ресурса. Но при этом Терехов еще не зарегистрированный кандидат, поэтому мы не можем говорить о том, что здесь есть нарушения законодательства, только нарушение каких-либо базовых принципов избирательного процесса, но не закона”, — прокомментировал он.

Координатор добавляет, что хоть Терехов и не является зарегистрированным кандидатом, эта реклама имеет все же признаки агитации.

“Страница, которая принадлежит администрации, рекламирует встречи потенциального кандидата. Тем более сами изображения фамилии Терехов, если не ошибаюсь, на всех картинках идут с маленькой галочкой по типу того, как голосовать в бюллетенях, поэтому можем говорить, что в этом есть признаки агитации”, — добавил Зинченко.

В контексте

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. В последний раз его видели на публике в августе. Однако на протяжении всего времени близкие Кернеса уверяли, что он жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус и идет на поправку. Однако, ничего подобного не случилось, а вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Терехов временно занял кресло мэра. По одной из версий, подпись поддельная и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

Нового мэра Харькова жители города будут избирать в октябре.