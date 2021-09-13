В Опорі прокоментували платну агітацію Терехова на FB-сторінках Харківської міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Адміністрація Київського району Харківської міської ради витрачає гроші на рекламні пости, які сповіщають про зустрічі Ігоря Терехова з виборцями. Про це повідомили в Опорі, передає УНН.
"Продовжують витрачати кошти на рекламні повідомлення сторінки районних адміністрацій міста, наприклад, Адміністрація Київського району Харківської міської ради за місяць витратила 180 дол. Рекламні повідомлення стосувалися анонсів зустрічей Ігоря Терехова", - відзначили в Опорі.
Координатор спостереження за виборами в Харківській області Микола Зінченко в коментарі УНН зазначив, що в цьому є ознаки використання адміністративного ресурсу.
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"Не факт, що ці гроші бюджетні, але саме використання груп з назвами адміністрацій - у цьому є ознаки використання адміністративного ресурсу. Але при цьому Терехов ще не зареєстрований кандидат, тому ми не можемо говорити про те, що тут є порушення законодавства, лише порушення будь-яких базових принципів виборчого процесу, але не закону", - прокоментував він.
Координатор додає, що хоч Терехов і не є зареєстрованим кандидатом, ця реклама має все-таки ознаки агітації.
"Сторінка, яка належить адміністрації, рекламує зустрічі потенційного кандидата. Тим більше самі зображення прізвища Терехов, якщо не помиляюся, на всіх картинках йдуть з маленькою галочкою за типом того, як голосувати в бюлетенях, тому можемо говорити, що в цьому є ознаки агітації", - додав Зінченко.
У контексті
17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Востаннє його бачили на публіці в серпні. Однак протягом усього часу близькі Кернеса запевняли, що він живий, а Терехов навіть заявив, що він переміг коронавірус і йде на поправку. Однак, нічого подібного не сталося, а невдовзі після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Терехов тимчасово зайняв крісло мера. За однією з версій, підпис підроблений і зроблений уже після смерті Геннадія Кернеса.
Нового мера Харкова жителі міста будуть обирати в жовтні.