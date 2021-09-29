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В ОПОРе рассказали, что Терехов потратил более 2 тыс долларов, чтобы люди узнали о ремонте тротуаров

Киев  •  УНН

 • 17507 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В ОПОРе рассказали, сколько Игорь Терехов тратит на личную рекламу в Facebook, суммы составляют от 2 до 13 тыс долларов, передает УНН.

Специалисты ОПОРы указывают все названия Facebook страниц, на которых заметили рекламу Терехова.

Детали

“За три месяца эта сеть потратила более 13 тысяч долларов на более чем тысячу рекламных сообщений. Все эти страницы рекламируют очень похожие сообщения с критикой, направленной против Юлии Светличной и Михаила Добкина. В то же время об Игоре Терехове на страницах рассказывается без всякого намека на негатив”, — сообщили специалисты.

Все страницы транслируют политическую рекламу, отмечая одинаковый номер телефона, электронный адрес и ссылаясь на пустые сайты, добавляют в ОПОРе.

“В совокупности они транслировали 375 рекламных сообщений общей стоимостью более 5900 долларов (почти 158 тысяч гривен). Судя по названиям, все эти страницы должны сообщать местные новости, на самом деле большинство рекламных сообщений были посвящены дискредитации двух потенциальных кандидатов — Юлии Светличной и Михаила Добкина. Зато особое внимание страницы обращали на деятельность Игоря Терехова, „хвалили“ за местные инициативы и подчеркивали вклад в развитие города”, — отметили специалисты.

К агитации за Игоря Терехова присоединились также две отдельные страницы — “Харьков за Терехова” и “Харьков — мой любимый город”, в них рассказывается о ремонте тротуаров Тереховым, хотя он был осуществлен на средства налогоплательщиков.

“Первая потратила на трансляцию политической рекламы более 2,2 тысячи долларов (почти 60 тысяч гривен) — 74 рекламных сообщения. Большинство из них были посвящены различным событиям, в которых принимал участие Игорь Терехов, а также положительной оценке его деятельности в должности и.о. мэра. Весьма показательно, что значительная часть сообщений комментировала его деятельность в стиле „Игорь Терехов делает ремонт тротуаров“, хотя на самом деле эти программы были запланированы заранее и осуществленные за счет налогоплательщиков”, — рассказали специалисты.

В контексте

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра. По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса. Нового мэра Харькова жители города будут избирать в октябре. Политологи прогнозируют два тура выборов, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.

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