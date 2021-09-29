У ОПОРі розповіли, що Терехов витратив понад 2 тис доларів, щоб люди дізналися про ремонт тротуарів

Фахівці ОПОРи вказують всі назви Facebook сторінок, на яких помітили рекламу Терехова.

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“За три місяці ця мережа витратила понад 13 тисяч доларів на більш ніж тисячу рекламних дописів. Усі ці сторінки рекламують дуже схожі дописи із критикою, спрямованою проти Юлії Світличної та Михайла Добкіна. Водночас про Ігоря Терехова на сторінках розповідається без жодного натяку на негатив”, — повідомили фахівці.

Усі сторінки транслюють політичну рекламу, зазначаючи однаковий номер телефону, електронну адресу та посилаючись на пусті сайти, додають в ОПОРі.

“В сукупності вони транслювали 375 рекламних дописів загальною вартістю понад 5900 доларів (майже 158 тисяч гривень). Судячи із назв, усі ці сторінки мали повідомляти місцеві новини, насправді ж більшість рекламних дописів були присвячені дискредитації двох потенційних кандидатів — Юлії Світличної та Михайла Добкіна. Натомість особливу увагу сторінки звертали на діяльність Ігоря Терехова, „хвалили“ за місцеві ініціативи та підкреслювали вклад у розвитку міста”, — зазначили фахівці.

До агітації за Ігоря Терехова долучились також дві окремі сторінки — “Харьков за Терехова” та “Харьков — мой любимый город”, в них розповідається про ремонт тротуарів Тереховим, хоча він був здійснений за кошти платників податків.

“Перша витратила на трансляцію політичної реклами понад 2,2 тисячі доларів (майже 60 тисяч гривень) — 74 рекламні дописи. Більшість із них були присвячені різноманітним подіям, у яких брав участь Ігор Терехов, а також позитивній оцінці його діяльності на посаді в.о. мера. Досить показово, що значна частина дописів коментувала його діяльність у стилі „Ігор Терехов робить ремонт тротуарів“, хоча насправді ці програми були заплановані заздалегідь та здійснені за кошти платників податків”, — розповіли фахівці.

В контексті

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Востаннє його бачили на публіці в серпні. Невдовзі після звістки про смерть Кернеса з’явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера. За однією з версій, підпис підроблений і зроблений уже після смерті Геннадія Кернеса. Нового мера Харкова жителі міста будуть обирати в жовтні. Політологи прогнозують два тури виборів, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.