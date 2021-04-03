Миссии ОБСЕ боевики запретили проезд на блокпосту на Донбассе: на это обратили внимание США

Что заявили в СММ ОБСЕ

Как указано в отчете СММ, утром 2 апреля, выехав из Донецка (неподконтрольный правительству), патруль миссии в составе 6 сотрудников на 3 автомобилях с 3 прицепами прибыл на блокпост вооруженных формирований вблизи Александровки (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка) для проведения обмена прицепами с другим патрулем СММ с подконтрольных правительству районов.

"Об 11:56 член вооруженных формирований подошел к первому патрулю миссии и попросил наблюдателей открыть прицепы для проведения визуального осмотра. Сотрудники СММ отказались это сделать и остались на блокпосту. В течение последующих часов миссия принимала меры по содействию пересечения блокпоста патрулем для проведения обмена прицепами, однако автомобили не пропустили", - говорится в отчете миссии ОБСЕ.

После более двух часов ожидания, как отмечается, патруль не смог проехать, поэтому он оставил блокпост в 14:02 и вернулся в неподконтрольный правительству Донецк.

"В течение последних недель СММ уже трижды сталкивалась с подобными запретами доступа в Донецкой области: два раза на блокпосту вооруженных формирований рядом с Еленовкой (1 и 15 марта) и еще раз 31 марта на блокпосту у Александровки. Такие запреты на блокпостах вооруженных формирований ограничивают свободу передвижения СММ через линию соприкосновения", - указали в СММ.

Реакция посольства США

"Как сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, члены возглавляемых Россией вооруженных формирований запретили проезд СММ в пункте пропуска вблизи Александровки, Донецкой области. В свете усиленной напряженности ситуации мы призываем все стороны обеспечить СММ беспрепятственный доступ, согласно договоренностям", - говорится в заявлении посольства США в Киеве.

Дополнение

По данным пресс-центра ООС, российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 20 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка.

Накануне Президент Владимир Зеленский провел большое совещание относительно обострения на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак при докладе в парламент 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в Ростовской, Брянской и Воронежской области в РФ, а также в оккупированном Крыму.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.