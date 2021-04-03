ООС: бойовики 21 раз порушили "режим тиші", є поранені серед військових та цивільних

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 2 квітня, було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 20 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури міста Красногорівка. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

Деталі

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік населених пунктів Золоте-4 та Новоолександрівка російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Світлодарська та Новотошківського ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем. У напрямку селища Новолуганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік населених пунктів Пищевик, Красногорівката Гнутове противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне — ще й з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали підствольні гранатомети. В районі населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків — зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення.

“Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу. На місці події працюють командування військової частини та представники військової служби правопорядку Збройних Сил України”, — повідомили у штабі.

Додається, що в районі населеного пункту Красногорівка противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа отримала осколкове поранення. Потерпілого було доставлено до медичного закладу.

Реакція української сторони

“Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Передові підрозділи Збройних Сил України продовжують фіксувати проведення окупантами інженерних робіт з метою розширення та дообладнання оборонних позицій”, — повідомили військові.

Додається, що 2 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт в лісопосадці поблизу населеного пункту Піски, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди, довжиною близько 100 метрів, у напрямку позицій Збройних Сил України. Це грубе ігнорування досягнутих Мінських домовленостей від 22 липня 2020 року.

“Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ”, — додається у повідомленні.

Ситуація від початку доби

"Станом на 7 годину ранку, 3 квітня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо

Напередодні Президент Володимир Зеленський напередодні провів велику нараду щодо загострення на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону — вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

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