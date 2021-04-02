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Зеленський провів нараду по Донбасу з військовим керівництвом – Данілов

Київ • УНН

 • 18294 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський напередодні провів велику нараду щодо загострення на Донбасі. Про це сказав в ефірі передачі “Свобода слова Савіка Шустера” секретар РНБО України Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

“Вчора у Президента була велика нарада, на якій були присутні вісім генералів, всі наші військові, які мають до цього відношення, всі наші розвідки, нарада закінчилась на початок 22:00”, - сказав Данілов.

Деталі

Зі слів секретаря РНБО, кожного ранку, о 6:15 Президент України та усе керівництво країни отримує повну інформацію про стан речей, які відбуваються на території Донецбкої і Луганської областей. О 17:15 починається отримання інформації від наших розвідок про стан на наших кордонах з Білоруссю, Росією, і все що відбувається на окупованій частині Криму.

“Що стосується ситуації на території Донецької і Луганської областей. Дійсно, останнім часом є російська істерія, яка бачить що на сьогоднішній день в Росії відбуваються певні внутрішні процеси, відбуваються вибори в російську Думу в цьому році, і вони на цьому тлі мають велике бажання показати, що вони займаються побудовою свого російського світу. Це їх така доктрина. Ми чітко розуміємо, що у нас відбувається всередині в країні, що на наших кордонах, і які думки має наш постійний ворог”, - додав він.

Довідково

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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