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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53809 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 74802 просмотра

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3 марта, 15:41 • 110537 просмотра

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Зеленский провел совещание по Донбассу с военным руководством - Данилов

Зеленский провел совещание по Донбассу с военным руководством - Данилов

Киев  •  УНН

 • 18280 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский накануне провел большое совещание относительно обострения на Донбассе. Об этом сказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

“Вчера у Президента было большое совещание, на котором присутствовали восемь генералов, все наши военные, имеющие к этому отношение, все наши разведки, совещание закончилось на начало 22:00”, — сказал Данилов.

Детали

По словам секретаря СНБО, каждое утро, в 6:15 Президент Украины и все руководство страны получает полную информацию о состоянии вещей, которые происходят на территории Донецкой и Луганской областей. В 17:15 начинается получения информации от наших исследований о состоянии на наших границах с Беларусью, Россией, и все происходящее на оккупированной части Крыма.

“Что касается ситуации на территории Донецкой и Луганской областей. Действительно, в последнее время есть российская истерия, которая видит что на сегодняшний день в России происходят определенные внутренние процессы, проходят выборы в российскую Думу в этом году, и они на этом фоне имеют большое желание показать, что они занимаются построением своего русского мира. Это их так доктрина. Мы четко понимаем, что у нас происходит внутри в стране, на наших границах и какие мысли имеет наш постоянный враг”, — добавил он.

Справка

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.

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