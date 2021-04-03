ООС: боевики 21 раз нарушили "режим тишины", ранены военные и гражданские

Детали

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, неподалеку от населенных пунктов Золотое-4 и Новоалександровка российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Светлодарска и Новотошковское враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении поселка Новолуганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку населенных пунктов Пищевик, Красногоривка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Опытное — еще и из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали подствольные гранатометы. В районе населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Песков — из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения.

“Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командования воинской части и представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины”, — сообщили в штабе.

Добавляется, что в районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Реакция украинской стороны

“О всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Передовые подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают фиксировать проведения оккупантами инженерных работ с целью расширения и дооборудование оборонительных позиций”, — сообщили военные.

Добавляется, что 2 апреля зафиксировано проведение инженерных работ в лесопосадке вблизи населенного пункта Пески, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения, длиной около 100 метров, в направлении позиций Вооруженных Сил Украины. Это грубое игнорирование достигнутых Минских договоренностей от 22 июля 2020 года, отметили в штабе.

“О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ”, — добавляется в сообщении.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра 3 апреля обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним

Накануне Президент Владимир Зеленский накануне провел большое совещание относительно обострения на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.