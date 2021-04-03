Місії ОБСЄ бойовики заборонили проїзд на блокпості на Донбасі: на це звернули увагу США

Що заявили в СММ ОБСЄ

Як вказано у звіті СММ, уранці 2 квітня, виїхавши з Донецька (непідконтрольний урядові), патруль місії у складі 6 співробітників на 3 автомобілях із 3 причепами прибув на блокпост збройних формувань поблизу Олександрівки (непідконтрольний урядові, 20 км на південний захід від Донецька) для проведення обміну причепами з іншим патрулем СММ із підконтрольних урядові районів.

"Об 11:56 член збройних формувань підійшов до першого патруля місії та попросив спостерігачів відкрити причепи для проведення візуального огляду. Співробітники СММ відмовились це зробити та залишилися на блокпості. Упродовж наступних годин місія вживала заходів зі сприяння перетину блокпоста патрулем для проведення обміну причепами, однак автомобілі не пропустили", - сказано у звіті місії ОБСЄ.

Після понад двох годин очікування, як зазначається, патруль не зміг проїхати, відтак він залишив блокпост о 14:02 та повернувся до непідконтрольного урядові Донецька.

"Упродовж останніх тижнів СММ уже тричі стикалася з подібними заборонами доступу в Донецькій області: двічі на блокпості збройних формувань поряд з Оленівкою (1 та 15 березня) і ще раз 31 березня на блокпості біля Олександрівки. Такі заборони на блокпостах збройних формувань обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення", - вказали у СММ.

Реакція посольства США

"Як повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, члени очолюваних Росією збройних формувань заборонили проїзд СММ у пункті пропуску поблизу Олександрівки, Донецької області. У світлі посиленої напруженості ситуації ми закликаємо всі сторони забезпечити СММ безперешкодний доступ, згідно з домовленостями", - йдеться в заяві посольства США у Києві.

Доповнення

За даними пресцентру ООС, російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 2 квітня, було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 20 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури міста Красногорівка.

Напередодні Президент Володимир Зеленський провів велику нараду щодо загострення на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону — вони зосереджені в Ростовській, Брянській і Воронезькій області у РФ, а також в окупованому Криму.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.