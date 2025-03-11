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Мир сталкивается с опасной заменой международного права на право силы - Каллас

Киев • УНН

 • 21328 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила в Совете Безопасности ООН по поводу нарушения международного права и замены его "правом силы". Она подтвердила поддержку Украины и призвала россию прекратить войну.

Мир сталкивается с опасной заменой международного права на право силы - Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, что вторжение россии в Украину было лишь одним из растущего числа случаев, когда "правило силы" заменило международное право. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

После 80 лет существования Организация Объединенных Наций сталкивается с "небывалым давлением", заявила Кая Каллас во время встречи, посвященной отношениям с ЕС. Она подчеркнула, что сейчас наблюдается явное нарушение Устава ООН и попытки заменить верховенство права на право силы.

"Мы видим попытки заменить верховенство права на право силы", - сказала экс-премьер-министр Эстонии. Она также добавила, что ЕС призывает к уважению международного права, международного гуманитарного права и прав человека во всех случаях, когда они находятся под угрозой или нарушаются. Это касается таких стран, как Газа, Судан, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Гаити и Украина.

Каллас надеется на достижение ЕС политического соглашения по увеличению военной помощи Украине06.03.25, 15:11 • 16024 просмотра

Во время интенсивного давления со стороны США на Украину по поводу заключения соглашения о прекращении огня с россией, Каллас подтвердила поддержку ЕС Киева и его требований о "справедливом и устойчивом мире", соответствующем Уставу ООН.

"Европа научилась на собственной истории, что уступки агрессорам приводят к еще большему насилию", - сказала она представителям, среди которых были и послы США и россии, двух постоянных членов Совета безопасности ООН.

"Эта война может закончиться мгновенно, если россия - единственный виновный - выведет свои войска и прекратит бомбардировки Украины. Россия может прекратить эту войну в любое время - но она выбрала не делать этого, несмотря на все усилия до этого момента", - добавила Каллас.

"путин показывает, что не заинтересован в мире": Каллас призвала ЕС увеличить военную поддержку Украины после массированной атаки рф08.03.25, 12:08 • 20309 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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