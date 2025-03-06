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Каллас надеется на достижение ЕС политического соглашения по увеличению военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 16024 просмотра

Кая Каллас ожидает достижения политического соглашения о предоставлении Украине 1,5 млн боеприпасов и другой военной техники. План поддержки может быть реализован даже без согласия Венгрии.

Каллас надеется на достижение ЕС политического соглашения по увеличению военной помощи Украине

Главный дипломат ЕС Кая Каллас надеется, что члены ЕС смогут достичь политического соглашения по ее инициативе относительно увеличения военной помощи Украине, о чем она заявила по прибытии на саммит ЕС по обороне Европы и Украины, пишет УНН.

По Украине - (в повестке дня - ред.) что еще мы можем сделать для поддержки Украины. У нас есть инициатива, я надеюсь, что мы достигнем политического соглашения по поддержке Украины

- сказала Каллас.

"Даже если мы провалимся с цифрами, на мартовском Совете ЕС, который состоится в конце марта", добавила она.

На уточнение, как быть с блокадой Венгрии, Каллас сказала: "Мы все еще стремимся к единству 27 членов – и если это невозможно, то Венгрия может говорить сама за себя".

Дополнение

Согласно предложению, представленному Каллас, как пишет Euractiv, европейские страны в этом году должны отправить Украине как минимум 1,5 миллиона артиллерийских боеприпасов, систем ПВО и ракет, беспилотников и другой техники.

Хотя изначально к ней была прикреплена сумма в 20 миллиардов евро, последний проект содержит место, которое будет заполнено во время переговоров после достижения принципиального соглашения, отмечает Euractiv.

Во время торгов между послами ЕС перед саммитом план временно выпал из проекта итогов саммита ЕС на прошлой неделе после того, как идею заблокировала в основном Венгрия, но его снова добавили утром, указывает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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