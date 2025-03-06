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Каллас сподівається на досягнення ЄС політичної домовленості щодо збільшення військової допомоги Україні

Київ • УНН

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Кая Каллас очікує досягнення політичної домовленості щодо надання Україні 1,5 млн боєприпасів та іншої військової техніки. План підтримки може бути реалізований навіть без згоди Угорщини.

Каллас сподівається на досягнення ЄС політичної домовленості щодо збільшення військової допомоги Україні

Головний дипломат ЄС Кая Каллас сподівається, що члени ЄС зможуть досягти політичної домовленості щодо її ініціативи стосовно збільшення військової допомоги Україні, про що заявила по прибуттю на саміт ЄС по обороні Європи та Україні, пише УНН.

По Україні - (на порядку денному - ред.) що ще ми можемо зробити для підтримки України. У нас є ініціатива, я сподіваюся, що ми досягнемо політичної домовленості щодо підтримки України

- сказала Каллас.

"Навіть якщо ми провалимося з цифрам, на березневій Раді ЄС, яка відбудеться наприкінці березня", додала вона.

На уточнення, як бути з блокадою Угорщини, Каллас сказала: "Ми все ще прагнемо до єдності 27 членів – і якщо це неможливо, то Угорщина може говорити сама за себе".

Доповнення

Згідно з поданою Каллас пропозицією, як пише Euractiv, європейські країни цього року мають надіслати Україні щонайменше 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів, систем ППО та ракет, безпілотників та іншої техніки.

Хоча спочатку до неї була прикріплена сума в 20 мільярдів євро, останній проект містить місце, яке буде заповнено під час переговорів після досягнення принципової домовленості, зазначає Euractiv.

Під час торгів між послами ЄС перед самітом план тимчасово випав із проекту підсумків саміту ЄС минулого тижня після того, як ідею заблокувала переважно Угорщина, але його знову додали вранці, вказує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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