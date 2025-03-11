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Світ стикається з небезпечною заміною міжнародного права на право сили - Каллас

Київ • УНН

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Голова дипломатії ЄС Кая Каллас виступила в Раді Безпеки ООН щодо порушення міжнародного права та заміни його "правом сили". Вона підтвердила підтримку України та закликала росію припинити війну.

Світ стикається з небезпечною заміною міжнародного права на право сили - Каллас

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила у вівторок, 11 березня, Раді Безпеки ООН, що вторгнення росії в Україну було лише одним із зростаючої кількості випадків, коли "правило сили" замінило міжнародне право. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Після 80 років існування Організація Об'єднаних Націй стикається з "небувалим тиском", заявила Кая Каллас під час зустрічі, присвяченої відносинам з ЄС. Вона наголосила, що зараз спостерігається явне порушення Статуту ООН і спроби замінити верховенство права на право сили.

"Ми бачимо спроби замінити верховенство права на право сили", - сказала екс-прем'єр-міністр Естонії. Вона також додала, що ЄС закликає до поваги міжнародного права, міжнародного гуманітарного права та прав людини в усіх випадках, коли вони перебувають під загрозою або порушуються. Це стосується таких країн, як Газу, Судан, Демократична Республіка Конго, М'янма, Гаїті та Україна.

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Під час інтенсивного тиску з боку США на Україну щодо укладення угоди про припинення вогню з росією, Каллас підтвердила підтримку ЄС Києва та його вимог щодо "справедливого та сталого миру", що відповідає Статуту ООН.

"Європа навчилася з власної історії, що поступки агресорам призводять до ще більшої насильства", - сказала вона представникам, серед яких були й посли США та росії, двох постійних членів Ради безпеки ООН.

"Ця війна може закінчитися миттєво, якщо росія - єдиний винний - виведе свої війська та припинить бомбардування України. росія може припинити цю війну в будь-який час - але вона обрала не робити цього, незважаючи на всі зусилля до цього часу", - додала Каллас.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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