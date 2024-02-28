Минразвития общин не имеет официального подтверждения относительно возобновления блокады границы польскими перевозчиками - Деркач
Киев • УНН
Заместитель министра по вопросам развития общин Украины заявил, что его министерство не имеет официального подтверждения со стороны Польши о том, что польские перевозчики планируют возобновить блокирование пограничных переходов 1 марта в знак протеста.
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры пока не имеет подтверждения относительно возобновления с 1 марта протестов на границе с Украиной польскими перевозчиками. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, передает УНН.
У нас нет информации о том, что 1 марта возобновится, в том числе, протест перевозчиков. Такой информации еще нет.
Дополнение
Польские перевозчики планируют возобновить протесты на польско-украинской границе 1 марта путем блокирования пограничных переходов.
Государственная пограничная служба Украины также не получала от польской стороны и от польских пограничников подтверждения о возобновлении с 1 марта протестов на границе с Украиной польскими перевозчиками, как об этом отмечали в СМИ.
Минразвития общин не имеет официального подтверждения относительно возобновления блокады границы польскими перевозчиками - Деркач
Заместитель министра по вопросам развития общин Украины заявил, что его министерство не имеет официального подтверждения со стороны Польши о том, что польские перевозчики планируют возобновить блокирование пограничных переходов 1 марта в знак протеста.
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