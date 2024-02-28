Минразвития общин не имеет официального подтверждения относительно возобновления блокады границы польскими перевозчиками - Деркач

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры пока не имеет подтверждения относительно возобновления с 1 марта протестов на границе с Украиной польскими перевозчиками. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, передает УНН.

У нас нет информации о том, что 1 марта возобновится, в том числе, протест перевозчиков. Такой информации еще нет. - сказал Деркач.

Дополнение

Польские перевозчики планируют возобновить протесты на польско-украинской границе 1 марта путем блокирования пограничных переходов.

Государственная пограничная служба Украины также не получала от польской стороны и от польских пограничников подтверждения о возобновлении с 1 марта протестов на границе с Украиной польскими перевозчиками, как об этом отмечали в СМИ.