Мінрозвитку громад не має офіційного підтвердження щодо відновлення блокади кордону польськими перевізниками - Деркач
Київ • УНН
Заступник міністра з питань розвитку громад України заявив, що його міністерство не має офіційного підтвердження з боку Польщі про те, що польські перевізники планують відновити блокування прикордонних переходів 1 березня на знак протесту.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури наразі не має підтвердження щодо поновлення з 1 березня протестів на кордоні з Україною польськими перевізниками. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає УНН.
В нас немає інформації про те, що 1 березня відновиться, в тому числі, протест перевізників. Такої інформації ще немає.
Доповнення
Польські перевізники планують відновити протести на польсько-українському кордоні 1 березня шляхом блокування прикордонних переходів.
Державна прикордонна служба Україні також не отримувала від польської сторони та від польських прикордонників підтвердження щодо поновлення з 1 березня протестів на кордоні з Україною польськими перевізниками, як про це зазначали в ЗМІ.