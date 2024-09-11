Минприроды: загрязнение воды продвинулись по Десне, худшие пробы - в Чернигове

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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11 сентября 2024, 13:14  •  2762 просмотра

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Загрязнение реки Десна продвинулось на Черниговщине, худшие показатели в Боромиках и Чернигове. На Сумщине качество воды в реке Сейм улучшается, в Киеве и Броварах рисков для водозабора нет.

По состоянию на 11 сентября загрязнение по реке Десна продвинулось на Черниговщине. Худшие значения показателей загрязнения фиксируют в поселке Боромыки и Чернигове. На Сумщине сохраняется тенденция к улучшению качества воды в реке Сейм. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает УНН

По состоянию на 11 сентября загрязнение по реке Десна продвинулось до с. Ладинка на Черниговщине. При визуальном осмотре загрязнение фиксируется точечно и не имеет однородного характера. Запах уменьшается по сравнению с рекой Сейм, на воде наблюдается погибшая рыба, которая поднимается со дна реки. Ниже по течению - признаки загрязнения не фиксируются

- рассказали в Минэкологии.

Отмечается, что скорость движения загрязнения по Десне менялась из-за природных особенностей рельефа дна реки и характера течения. Основная масса загрязнения в течение последних суток перемещалась с ориентировочной скоростью - 15-18 км/сутки.

У Київводоканалі відповіли, чи можуть бути обмеження водопостачання у Києві через забруднення Десни11 сентября 2024, 10:12 • 16695 просмотров

Сообщается, что по результатам проб воды р. Сейм и р. Десна, отобранных 10 сентября, фиксируется загрязнение органического характера, которое 14 августа попало в реку Сейм из сахарного завода в пгт Теткино Курской области РФ.

По обновленному прогнозу Укргидрометцентра загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября, но учитывая то, что предыдущий прогноз был на 10 сентября, то мы видим, что движение загрязнения замедлилось и уже в меньшей концентрации движется по руслу реки Десна

- отметили в Минэкологии.

В ведомстве также рассказали, что качество воды в Десне в местах водозаборов в Киеве и Броварах находится на уровне значений, характерных для данного периода. Риски для осуществления водозабора отсутствуют.

По состоянию на 11 сентября происходит улучшение качества воды р. Сейм на Черниговщине: фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода и химического потребления кислорода. Худшие значения основных показателей загрязнения на реке Десна фиксируются в пунктах с. Боромики и г. Чернигов. Содержание растворенного кислорода за последние сутки значительно повысилось и составляет составляет составляет 4,1-3,95 мгО2/дм³ (норма не менее 4 мгО2/дм³). Химическое потребление кислорода превышает норму до 1,6 раза и находится в пределах 27-48 мгО/дм³ (норма 30 мгО/дм³). Также здесь фиксируется превышение содержания марганца в 2-2,8 раза

- говорится в заявлении Минприроды.

На Сумщине сохраняется тенденция улучшения качества воды в реке Сейм. Как сообщается, полученные результаты исследований указывают на стабильный, хотя и медленный рост растворенного в воде кислорода. Химическое потребление кислорода находится в пределах нормы, так как и содержание азота аммонийного и марганца.

Забруднення Десни: у Держпродспоживслужбі назвали ризики потрапляння шкідливих речовин до водозабору в Києві 10 сентября 2024, 16:24 • 100868 просмотров

По информации ЧАО «Киевводоканал» в случае поступления загрязнения в питьевые водозаборы Киевщины будут приниматься следующие превентивные меры:

  • В случае ухудшения показателей качества воды в Десне Киевводоканал применяет технологию усиленной очистки воды с использованием пылевидного активированного угля. Это позволит устранить органические загрязнения и неприятные запахи.
  • На первом подъеме Деснянской водозаборной станции устанавливается дозатор активированного угля. Заготовлено 120 тонн пылевидного активированного угля, расчетно его должно хватить на 15 суток.
  • Для насыщения кислородом р. Десна Броварским городским советом вместе с Госводагентством 9 сентября начато обустройство двух систем аэрации, которые будут размещаться возле с. Пуховка и возле с. Летки. Сейчас определяется место для расположения еще одной установки аэрации на р. Десна.
  • Государственным агентством Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ установлено две сети и один невод для удержания мертвой рыбы в случае ее поступления в пределы Киевской обл.
  • В месте водозабора на Киевщине установлено дополнительное боновое ограждение, которое предотвращает попадание грязи и мусора, находящихся на поверхности воды.

Забруднення річки Сейм спричинене скиданням нечистот із цукрового заводу в Тьоткіно в рф10 сентября 2024, 14:07 • 13007 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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