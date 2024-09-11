Минприроды: загрязнение воды продвинулись по Десне, худшие пробы - в Чернигове

По состоянию на 11 сентября загрязнение по реке Десна продвинулось на Черниговщине. Худшие значения показателей загрязнения фиксируют в поселке Боромыки и Чернигове. На Сумщине сохраняется тенденция к улучшению качества воды в реке Сейм. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает УНН.

По состоянию на 11 сентября загрязнение по реке Десна продвинулось до с. Ладинка на Черниговщине. При визуальном осмотре загрязнение фиксируется точечно и не имеет однородного характера. Запах уменьшается по сравнению с рекой Сейм, на воде наблюдается погибшая рыба, которая поднимается со дна реки. Ниже по течению - признаки загрязнения не фиксируются - рассказали в Минэкологии.

Отмечается, что скорость движения загрязнения по Десне менялась из-за природных особенностей рельефа дна реки и характера течения. Основная масса загрязнения в течение последних суток перемещалась с ориентировочной скоростью - 15-18 км/сутки.

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Сообщается, что по результатам проб воды р. Сейм и р. Десна, отобранных 10 сентября, фиксируется загрязнение органического характера, которое 14 августа попало в реку Сейм из сахарного завода в пгт Теткино Курской области РФ.

По обновленному прогнозу Укргидрометцентра загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября, но учитывая то, что предыдущий прогноз был на 10 сентября, то мы видим, что движение загрязнения замедлилось и уже в меньшей концентрации движется по руслу реки Десна - отметили в Минэкологии.

В ведомстве также рассказали, что качество воды в Десне в местах водозаборов в Киеве и Броварах находится на уровне значений, характерных для данного периода. Риски для осуществления водозабора отсутствуют.

По состоянию на 11 сентября происходит улучшение качества воды р. Сейм на Черниговщине: фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода и химического потребления кислорода. Худшие значения основных показателей загрязнения на реке Десна фиксируются в пунктах с. Боромики и г. Чернигов. Содержание растворенного кислорода за последние сутки значительно повысилось и составляет составляет составляет 4,1-3,95 мгО2/дм³ (норма не менее 4 мгО2/дм³). Химическое потребление кислорода превышает норму до 1,6 раза и находится в пределах 27-48 мгО/дм³ (норма 30 мгО/дм³). Также здесь фиксируется превышение содержания марганца в 2-2,8 раза - говорится в заявлении Минприроды.

На Сумщине сохраняется тенденция улучшения качества воды в реке Сейм. Как сообщается, полученные результаты исследований указывают на стабильный, хотя и медленный рост растворенного в воде кислорода. Химическое потребление кислорода находится в пределах нормы, так как и содержание азота аммонийного и марганца.

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По информации ЧАО «Киевводоканал» в случае поступления загрязнения в питьевые водозаборы Киевщины будут приниматься следующие превентивные меры:

В случае ухудшения показателей качества воды в Десне Киевводоканал применяет технологию усиленной очистки воды с использованием пылевидного активированного угля. Это позволит устранить органические загрязнения и неприятные запахи.

На первом подъеме Деснянской водозаборной станции устанавливается дозатор активированного угля. Заготовлено 120 тонн пылевидного активированного угля, расчетно его должно хватить на 15 суток.

Для насыщения кислородом р. Десна Броварским городским советом вместе с Госводагентством 9 сентября начато обустройство двух систем аэрации, которые будут размещаться возле с. Пуховка и возле с. Летки. Сейчас определяется место для расположения еще одной установки аэрации на р. Десна.

Государственным агентством Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ установлено две сети и один невод для удержания мертвой рыбы в случае ее поступления в пределы Киевской обл.

В месте водозабора на Киевщине установлено дополнительное боновое ограждение, которое предотвращает попадание грязи и мусора, находящихся на поверхности воды.

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