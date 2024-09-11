Міндовкілля: забруднення води просунулись по Десні, найгірші проби - в Чернігові

Станом на 11 вересня забруднення по річці Десна просунулось на Чернігівщині. Найгірші значення показників забруднення фіксують в селищі Боромики та Чернігові. На Сумщині зберігається тенденція до покращення якості води у річці Сейм. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, передає УНН.

Станом на 11 вересня забруднення по річки Десна просунулось до с. Ладинка на Чернігівщині. При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка піднімається з дна річки. Нижче по течії - ознаки забруднення не фіксуються - розповіли в Міндовкілля.

Зазначається, що швидкість руху забруднення по Десні змінювалася через природні особливості рельєфу дна річки та характеру течії. Основна маса забруднення протягом останньої доби переміщувалася з орієнтовною швидкістю - 15-18 км/добу.

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Повідомляється, що за результатами проб води р. Сейм та р. Десна, відібраних 10 вересня, фіксується забруднення органічного характеру, яке 14 серпня потрапило у річку Сейм із цукрового заводу в смт Тьоткіно Курської області рф.

За оновленим прогнозом Укргідрометцентру забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня, але зважаючи на те, що попередній прогноз був на 10 вересня, то ми бачимо, що рух забруднення сповільнився та вже у меншій концентрації рухається руслом річки Десна - зауважили в Міндовкілля.

У відомстві також розповіли, що якість води в Десні у місцях водозаборів у Києві та Броварах перебуває на рівні значень, характерних для даного періоду. Ризики для здійснення водозабору відсутні.

Станом на 11 вересня відбувається покращення якості води р. Сейм на Чернігівщині: фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню та хімічного споживання кисню. Найгірші значення основних показників забруднення на річці Десна фіксуються у пунктах с. Боромики та м. Чернігів. Вміст розчиненого кисню за останню добу значно підвищився і становить становить 4,1-3,95 мгО2/дм³ (норма не менше 4 мгО2/дм³). Хімічне споживання кисню перевищує норму до 1,6 рази і перебуває в межах 27-48 мгО/дм³ (норма 30 мгО/дм³). Також тут фіксується перевищення вмісту марганцю у 2-2,8 рази - йдеться у заяві Міндовкілля.

На Сумщині зберігається тенденція покращення якості води у річці Сейм. Як повідомляється, отримані результати досліджень вказують на стабільне, хоч і повільне зростання розчиненого у воді кисню. Хімічне споживання кисню перебуває в межах норми, так як і вміст азоту амонійного і марганцю.

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За інформацією ПрАТ "Київводоканал" у разі надходження забруднення до питних водозаборів Київщини будуть вживатися наступні превентивні заходи:

У разі погіршення показників якості води у Десні Київводоканал застосовує технологію посиленого очищення води з використанням пилоподібного активованого вугілля. Це дозволить усунути органічні забруднення та неприємні запахи.

На першому підйомі Деснянської водозабірної станції встановлюється дозатор активованого вугілля. Заготовлено 120 тонн пиловидного активованого вугілля, розрахунково його має вистачити на 15 діб.

Для насичення киснем р. Десна Броварською міською радою разом з Держводагентством 9 вересня розпочато облаштування двох систем аерації, що розміщуватимуться біля с. Пухівка та біля с. Літки. Наразі визначається місце для розташування ще однієї установки аерації на р. Десна.

Державним агентством України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм встановлено дві сітки та один невод для утримання мертвої риби у разі її надходження до меж Київської обл.

У місці водозабору на Київщині встановлено додаткове бонове огородження, яке запобігає потраплянню бруду та сміття, що перебувають на поверхні води.

Забруднення річки Сейм спричинене скиданням нечистот із цукрового заводу в Тьоткіно в рф