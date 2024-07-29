Министерство обороны Украины планирует до конца года запустить проект цифровизации медицины и медицинской информационной системы в военном звене, которая поможет в том числе понимать врачам, какую помощь получал раненый боец и каким должен быть следующий этап лечения. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам социального развития Наталья Калмыкова в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

"Проект цифровизации медицины и медицинской информационной системы был начат еще в прошлом году, и сейчас мы проработали и построили сеть во всех госпиталях. И врачи уже начали работать, заполнять данные о раненых, наблюдать за их перемещением из того или иного учреждения здравоохранения. Для того, чтобы мы могли оптимизировать использование ресурса, понимать, какую помощь человек получил, какая должна быть помощь на следующем этапе, мы дальше переходим к следующему этапу - развертыванию медицинской информационной системы в медицинской структуре в военном звене. Уже специалисты цифровых подразделений прорабатывают эту модель, мы ищем и есть уже частично финансирование на это. И это один из приоритетов, который определен Президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказала Калмыкова.

Она отметила, что Минобороны ставит временные лимиты в запуске системы во всех больницах до конца года.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным и понятным. Также Президент поручил Кабинету министров обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя.